Решения главы Пентагона по политике вызывают недовольство союзников и Белого дома
- 9.07.2025, 14:36
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Он отклоняется от согласованной внешнеполитической линии президента США.
Элбридж Колби, недавно назначенный главным политическим стратегом Пентагона, вызвал волну недовольства как внутри администрации, так и среди союзников США. По данным источников, он действует быстро и без консультаций, что приводит к дипломатическим и внутриполитическим трениям, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
Колби спровоцировал решение о приостановке поставок ракет в Украину, которое удивило даже сторонников президента США Дональда Трампа. Позже сам президент заявил, что не знал о принятом решении и намерен его отменить. Кроме того, Колби без предварительного согласования начал пересмотр оборонного соглашения AUKUS с Великобританией и Австралией.
На встрече с британской делегацией в июне Колби резко раскритиковал планы Лондона направить авианосец в Индо-Тихоокеанский регион, заявив: «Вам нечего там делать». Подобные заявления шокировали британских и японских партнеров. Также он призвал Японию увеличить военные расходы до 5% ВВП, что привело к срыву планируемых переговоров высокого уровня.
В Пентагоне заявили, что между министром обороны Питом Хегсетом и Колби нет разногласий, а его рекомендации «неоценимы».
Тем не менее многие в администрации обеспокоены тем, что его подход подрывает союзнические отношения и нарушает согласованную внешнеполитическую линию президента.