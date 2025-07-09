Решения главы Пентагона по политике вызывают недовольство союзников и Белого дома 9.07.2025, 14:36

1,798

Элбридж Колби

Фото: Reuters

Он отклоняется от согласованной внешнеполитической линии президента США.

Элбридж Колби, недавно назначенный главным политическим стратегом Пентагона, вызвал волну недовольства как внутри администрации, так и среди союзников США. По данным источников, он действует быстро и без консультаций, что приводит к дипломатическим и внутриполитическим трениям, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Колби спровоцировал решение о приостановке поставок ракет в Украину, которое удивило даже сторонников президента США Дональда Трампа. Позже сам президент заявил, что не знал о принятом решении и намерен его отменить. Кроме того, Колби без предварительного согласования начал пересмотр оборонного соглашения AUKUS с Великобританией и Австралией.

На встрече с британской делегацией в июне Колби резко раскритиковал планы Лондона направить авианосец в Индо-Тихоокеанский регион, заявив: «Вам нечего там делать». Подобные заявления шокировали британских и японских партнеров. Также он призвал Японию увеличить военные расходы до 5% ВВП, что привело к срыву планируемых переговоров высокого уровня.

В Пентагоне заявили, что между министром обороны Питом Хегсетом и Колби нет разногласий, а его рекомендации «неоценимы».

Тем не менее многие в администрации обеспокоены тем, что его подход подрывает союзнические отношения и нарушает согласованную внешнеполитическую линию президента.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com