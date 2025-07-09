Минчанин прямо в суде порвал паспорт бывшей жены

Минчанин прямо в суде порвал паспорт бывшей жены7
- 9.07.2025, 14:38
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Чтобы не оставлять ей свою фамилию.
В Минске конфликт в суде во время развода вылился в уголовное дело для мужчины: он порвал паспорт бывшей жены, чтобы не оставлять ей свою фамилию, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Женщина обратилась в милицию с жалобой: ее паспорт порвал бывший муж. Как выяснилось, инцидент произошел прямо во время судебного заседания по вопросу о расторжении брака.
Минчанка хотела оставить фамилию бывшего супруга, но 33-летнему мужчине эта идея не понравилась настолько, что он вырвал у нее из рук паспорт и разорвал документ прямо на месте.
Теперь на него заведено уголовное дело за умышленное уничтожение чужого паспорта. За такие действия законом предусмотрено наказание вплоть до двух лет лишения свободы.