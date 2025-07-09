закрыть
9 июля 2025, среда, 15:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минчанин прямо в суде порвал паспорт бывшей жены

7
  • 9.07.2025, 14:38
  • 2,798
Минчанин прямо в суде порвал паспорт бывшей жены

Чтобы не оставлять ей свою фамилию.

В Минске конфликт в суде во время развода вылился в уголовное дело для мужчины: он порвал паспорт бывшей жены, чтобы не оставлять ей свою фамилию, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Женщина обратилась в милицию с жалобой: ее паспорт порвал бывший муж. Как выяснилось, инцидент произошел прямо во время судебного заседания по вопросу о расторжении брака.

Минчанка хотела оставить фамилию бывшего супруга, но 33-летнему мужчине эта идея не понравилась настолько, что он вырвал у нее из рук паспорт и разорвал документ прямо на месте.

Теперь на него заведено уголовное дело за умышленное уничтожение чужого паспорта. За такие действия законом предусмотрено наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников
Возвращение к правде
Возвращение к правде Леонид Невзлин 
На столе у Трампа остался только один вариант
На столе у Трампа остался только один вариант Виктор Андрусив