ВСУ показали работу дронов на Запорожском направлении 9.07.2025, 14:50

Видеофакт.

Пилоты 44-ой отдельной украинской артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола отработали беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) по вражеской технике на Запорожском направлении.

«Вражеские пушки ярко пылали после точных ударов украинских БпЛА. Пилоты бригады продолжают методично уничтожать артиллерию противника - холодно, точно, без лишних слов», - пишет бригада в соцсети.

Пилотам удалось уничтожить:

- полевой склад БП;

- пять пушек 2А65 «Мста-Б».

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