закрыть
9 июля 2025, среда, 15:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ показали работу дронов на Запорожском направлении

  • 9.07.2025, 14:50
ВСУ показали работу дронов на Запорожском направлении

Видеофакт.

Пилоты 44-ой отдельной украинской артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола отработали беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) по вражеской технике на Запорожском направлении.

«Вражеские пушки ярко пылали после точных ударов украинских БпЛА. Пилоты бригады продолжают методично уничтожать артиллерию противника - холодно, точно, без лишних слов», - пишет бригада в соцсети.

Пилотам удалось уничтожить:

- полевой склад БП;

- пять пушек 2А65 «Мста-Б».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников
Возвращение к правде
Возвращение к правде Леонид Невзлин 
На столе у Трампа остался только один вариант
На столе у Трампа остался только один вариант Виктор Андрусив