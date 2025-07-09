закрыть
9 июля 2025, среда, 15:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске происходит что-то странное

4
  • 9.07.2025, 15:08
  • 3,578
В Минске происходит что-то странное

Санстанция говорит, что якобы беспокоиться не о чем.

Жители разных районов Минска говорят, что в городе очень плохо пахнет. Жалобы на сильную вонь и запах канализации приходили из совершенно разных районов города: Серебрянка, Восток, Немига, Шабаны, Зеленый Луг, район Партизанского проспекта.

Некоторые горожане уверены, что причина вони в сезонном удобрении полей вокруг Минска. Но другие пишут, что в этом году запах особенно сильный.

В Минском городском центре эпидемиологии говорят, что беспокоится не о чем. Главный врач центра Григорий Гетюк попытался объяснить все погодой и какими-то локальными причинами:

«Ощущение неприятного запаха можно связать с присутствием в атмосферном воздухе смеси различных соединений от источников, расположенных на данной местности, а также комплексом метеорологических характеристик, рельефом местности и другими факторами, влияющими на перенос, рассеивание и трансформацию химических соединений в воздухе».

Гетюк заявил, что санстанция мониторит качество воздуха, в том числе по дополнительным параметрам. Он утверждает, в июне-июле в Минске максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ соответствовали гигиеническим нормативам, то есть были в пределах нормы.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников
Возвращение к правде
Возвращение к правде Леонид Невзлин 
На столе у Трампа остался только один вариант
На столе у Трампа остался только один вариант Виктор Андрусив