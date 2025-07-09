В Минске происходит что-то странное

В Минске происходит что-то странное4
- 9.07.2025, 15:08
- 3,578
Санстанция говорит, что якобы беспокоиться не о чем.
Жители разных районов Минска говорят, что в городе очень плохо пахнет. Жалобы на сильную вонь и запах канализации приходили из совершенно разных районов города: Серебрянка, Восток, Немига, Шабаны, Зеленый Луг, район Партизанского проспекта.
Некоторые горожане уверены, что причина вони в сезонном удобрении полей вокруг Минска. Но другие пишут, что в этом году запах особенно сильный.
В Минском городском центре эпидемиологии говорят, что беспокоится не о чем. Главный врач центра Григорий Гетюк попытался объяснить все погодой и какими-то локальными причинами:
«Ощущение неприятного запаха можно связать с присутствием в атмосферном воздухе смеси различных соединений от источников, расположенных на данной местности, а также комплексом метеорологических характеристик, рельефом местности и другими факторами, влияющими на перенос, рассеивание и трансформацию химических соединений в воздухе».
Гетюк заявил, что санстанция мониторит качество воздуха, в том числе по дополнительным параметрам. Он утверждает, в июне-июле в Минске максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ соответствовали гигиеническим нормативам, то есть были в пределах нормы.