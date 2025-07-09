Bloomberg: Кремль отбирает бизнес у неугодных, чтобы выжить, но это не спасет РФ 9.07.2025, 15:22

Владельцы бизнеса уже бьют тревогу.

В России наблюдается резкий рост числа конфискаций активов. Данная ситуация ухудшает перспективы замедляющейся экономики страны, хотя такие меры помогают пополнить государственную казну.

Издание Bloomberg (перевод - «Униан») пишет, что, по оценкам юристов, общая стоимость конфискованного имущества с 2022 года достигла 3,9 трлн рублей или 49,5 млрд долларов. За последние 12 месяцев общая стоимость конфискованных активов утроилась.

В то время как 1,5 трлн рублей из конфискованных активов принадлежали стратегически важным предприятиям, остальная часть принадлежит широкому спектру отраслей и часто продается новым владельцам, а доходы от продажи поступают в казну. Юристы насчитали 102 таких дела.

Тенденция к увеличению конфискации активов может способствовать укреплению государственных финансов, а также упрочению контроля государства. Однако она ослабляет устойчивость экономики и опустошает частный сектор, который помог России выдержать санкции и потрясения после полномасштабного вторжения в Украину.

По словам юристов, власти приводят целый ряд обоснований для конфискации, начиная от проблем с тем, как были приватизированы предприятия, и обвинений в коррупции, заканчивая предполагаемым экстремизмом и защитой общественных интересов.

В прошлом году федеральный бюджет получил 132 миллиарда рублей от продажи имущества, что значительно превысило целевой показатель в 1 миллиард рублей. Большая часть этой суммы поступила от активов, конфискованных Генеральной прокуратурой. Министр финансов Антон Силуанов заявил в марте, что хочет сохранить этот темп в 2025 году. В связи с этим владельцы бизнеса бьют тревогу.

Финансовое положение России ухудшается. По словам экономиста и научного сотрудника Центра Дэвиса Гарвардского университета Андрея Яковлева, снижение цен на нефть и укрепление рубля угрожают истощением оставшихся ликвидных резервов в Национальном фонде благосостояния к концу года.

- Это поднимает вопрос о том, как финансировать военное производство и армию - и продажа конфискованных активов бизнесменам, связанным с режимом, становится удобным вариантом, - сказал он.

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