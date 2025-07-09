Forbes: Состояние Илона Маска уменьшилось на $12 миллиардов 1 9.07.2025, 15:31

Илон Маск

Причина — продолжающаяся ссора с Дональдом Трампом.

Состояние миллиардера Илона Маска уменьшилось на $12 млрд после падения акций Tesla на 7%, вызванного запуском Маском новой политической партии под названием «Партия Америки», пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Инвесторы выражают растущее недовольство его политической активностью, особенно после конфликта с президентом США Дональдом Трампом, которого Маск ранее поддержал пожертвованием в $288 млн.

Аналитик William Blair Джед Дорсхаймер понизил рейтинг Tesla до «держать», указав на негативные изменения в регулировании рынка электромобилей после подписания Трампом масштабного законопроекта.

Несмотря на падение, Маск сохраняет статус самого богатого человека мира с состоянием $393 млрд, опережая ближайших конкурентов более чем на $100 млрд.

Однако с момента инаугурации Трампа акции Tesla упали на 31%.

Аналитик Wedbush Дэн Айвс отметил: «Увлечение Маска политикой — это именно то, чего инвесторы Tesla не хотят».

Согласно данным Silver Bulletin, 55% американцев относятся к Маску отрицательно — по сравнению с 45% в конце прошлого года. Негатив усилился среди избирателей всех политических направлений.

Продажи автомобилей Tesla также пострадали: два квартала подряд фиксируются рекордные падения поставок. JPMorgan прогнозирует, что 2025 год станет худшим для компании с 2022 года.

Маск и Трамп вступили в открытую ссору, которая обострилась после обвинений Маска в адрес администрации Трампа в сокрытии данных о Джеффри Эпштейне.

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