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Дворец Радзивиллов второй раз в этом году выставили на продажу

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  • 9.07.2025, 15:37
Дворец Радзивиллов второй раз в этом году выставили на продажу

Но вдвое дешевле.

В Гродненской области снова выставили на аукцион дворец Радзивиллов середины XVIII века. В мае двухэтажный кирпичный особняк площадью 1527 кв. м уже продавали на площадке «БУТБ-Имущество» с начальной ценой 296,064 тыс. рублей. Сейчас она снизилась до 148 тыс., сообщили в пресс-службе биржи.

Бывший дворец Радзивиллов построили более 270 лет назад. Его начал возводить на месте сожженного шведами деревянного замка Николай Фаустин Радзивилл. Затем история была связана с семьей его сына — Ульрика Криштофа Радзивилла. Он был писателем, поэтом, историком, государственным деятелем Великого княжества Литовского, князем Священной Римской империи.

Особняк много раз пытались продать с аукциона. В 2022 году его купил за три базовые величины (на тот момент — 96 рублей) бизнесмен из России, не связанный с Беларусью. Однако затем дворец передали в оперативное управления Дятловскому райисполкому.

Участок площадью 41 сотка передается владельцу здания в аренду сроком до 28 ноября 2072 года. Комплекс состоит из двухэтажного кирпичного здания с подвалом и четырьмя холодными пристройками.

По условиям торгов покупателю дают три года на то, чтобы он начал использовать объект. В случае реконструкции, строительства или сноса недвижимости это нужно будет сделать в сроки, определенные проектно-сметной документацией, но не позднее пяти лет с момента подписания договора купли-продажи.

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