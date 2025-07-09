Силовики задержали сотрудницу Минздрава

Силовики задержали сотрудницу Минздрава5
- 9.07.2025, 16:17
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В чем ее подозревают?
Сотрудники ГУБОПиК пресекли схему закупки лекарственных средств «республиканского масштаба». Среди фигурантов — представительница Министерства здравоохранения, сообщили в МВД.
По информации ведомства, женщина нескольких лет вместе с подельниками «обеспечивала иностранной компании возможность поставки в нашу страну различных медпрепаратов на миллионы рублей».
«За лоббирование интересов бизнесменов полагались «благодарности»: денежные вознаграждения, дорогие подарки, семейные туры за границу, посещение увеселительных заведений», — рассказали в МВД.
Во время очередной конфиденциальной встречи подозреваемая получила от коммерсанта свыше семи тысяч долларов, после чего была задержана.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело за получение взятки в крупном размере. Фигурантка водворена в СИЗО, дает признательные показания. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.