Foreign Policy: Как Китай получил свое название 2 9.07.2025, 16:23

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Не все эксперты знают об истоках названия «Срединное царство».

Термин Чжунго (Zhongguo), обычно переводимый как «Срединное царство», давно стал символом самовосприятия Китая как центра цивилизации. Однако его история сложнее, чем кажется, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Изначально Чжунго обозначал лишь центральные равнины Китая, а не всю страну. Лишь в XVI веке термин стал шире применяться для обозначения китайской цивилизации в целом, а официальным стал при маньчжурской династии Цин в XVII веке, в ходе дипломатических контактов с другими империями.

До этого китайцы называли свою страну именем действующей династии — Хань, Тан, Сун и т.д. Название Хань стало настолько влиятельным, что дало имя этническим китайцам (ханьцы), китайским иероглифам (ханьцзы) и китайскому языку (ханьюй).

Другими историческими терминами были Тянься — «все под Небом», и Хуася — «цивилизованный мир», противопоставленный «варварам». Позже из этого родился термин Чжунхуа, ныне используемый в официальных названиях КНР и Тайваня.

Выбор термина Чжунго в XX веке стал не выражением превосходства, а стремлением к единству в период политического распада и внешней угрозы. После падения династии Цин в 1911 году новое название стало символом надежды на восстановление сильного государства.

Сегодня этот термин остается спорным, особенно в контексте Тайваня, где многие отказываются называть себя чжунгожэнь (китайцами), подчеркивая свою независимую идентичность.

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