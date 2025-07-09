«Пришлось вскрыть все коробки» 2 9.07.2025, 16:35

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Белоруска прошла границу с Польшей за 22 часа.

Белоруска Ульяна показала в TikTok, как с парнем на автомобиле проходила границу Польши с Беларусью с понедельника на вторник. По ее словам, на это у нее ушло 22 часа, заметил сайт BGmedia.

А такая огромная очередь там из-за машин, которые постоянно вклиниваются в ее начало. В комментариях под видео белорусы пишут, что ей еще повезло. И считают, что в Тересполе уже пора строить кафе, рестораны, гостиницы и кинотеатры.

Девушка опубликовала в TikTok два видео, как она проходила границу Польши с Беларусью. По ее словам, от момента подъезда к концу очереди до выезда из пункта пропуска «Брест» прошло 22 часа. Когда она приехала на машине в хвост очереди, до пункта пропуска «Тересполь» оставалось 3 км. Это было в понедельник, 7 июля.

В 20.30 очередь сократилась до 1,6 км. В 05.20 8 июля она въехала в пункт пропуска «Тересполь». В 06.30 прошла паспортный контроль. В 08.00 выехала на мост. В 10.30 подъехала в пункт пропуска «Брест». В 11.30 в машине начали проверять вещи. В 14.00 остановилась на заправке после въезда в Беларусь. И в 18.00 была дома. Предположительно, в Минске.

Когда девушка подъехала к хвосту очереди, ее удивило, что рядом не было туалетов:

«Первым делом мы отправились на поиск туалетов. Здесь нет ни заправки, ни биотуалетов, ничего. Только одни кусты и поле».

Потом она выяснила, почему перед пунктом пропуска «Тересполь» такая огромная очередь:

«Дело в том, что огромное количество машин просто приезжают и вклиниваются без очереди. За такие мувы [движения] одному из водителей неделю назад разфигачили капот».

По словам девушки, поляков в пункте пропуска «Тересполь» она прошла относительно безболезненно. А потом долго простояла на нейтралке перед въездом к беларусам в пункт пропуска «Брест».

А дальше девушку ждал тщательный досмотр со стороны брестских таможенников, которые потребовали выгрузить все вещи из автомобиля и вскрыть все коробки:

«И уже через 20 часов мы выгружаем все вещи у белорусов для проверки. Я очень надеялась, что мы не будем этого делать. Но пришлось вскрыть все коробки и заново запихивать. В общем, страшно, ужас».

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