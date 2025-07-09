В Беларусь снова залетали российские «шахеды», а может и ракеты 3 9.07.2025, 16:49

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Поднимали истребитель.

В ночь на 9 июля Россия поставила новый рекорд ночных атак на Украину: воздушные силы Украины насчитали 7 крылатых ракет X-101 или «Искандер-К», 6 аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал» и 728 дронов-камикадзе и их имитаторов. Согласно украинскому проекту «Ринда моніторить», в воздушное пространство Беларуси залетели по меньшей мере четыре российских дрона, передает «Белсат».

О первом сообщили в 4:26, он летел со стороны села Репки Черниговской области. Про второй – в 5:28, летел со стороны Олевска в Житомирской области. Про третий – в 5:44, летел со стороны села Познань Ровненской области. Про четвертый – в 4:57, летел на Лунинец. В последнем сообщении отметили: на территории Беларуси поднимался самолет-истребитель – вероятно, для перехвата беспилотника. О пострадавших не сообщали.

В Беларусь могли залететь и ракеты: из Брянской области России по крайней мере четыре ракеты запускали по Луцку, они могли пролететь над Брагином, Хойниками или Наровлей.

Основная масса дронов и ракет в эту ночь летела на Луцк, запуски происходили со всей линии фронта и со всей российско-украинской границы. Куда целились российские войска, неизвестно, но похоже, что целей не достигли: были определенные повреждения и пожары, но обошлось без массовых разрушений и жертв, от осколков «шахеда» погиб один человек.

По словам начальника коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, главный удар был нацелен на аэродром на Волыни. Не исключено, что Россия просто пытается перегрузить воздушную оборону Украины или посылает некий сигнал президенту США, который возмущался высказываниями главы России.

В минувшую ночь в Беларусь залетало даже больше дронов: по крайней мере, 12. как отметил Гомельский «Флагшток», за весь июнь в Беларусь залетало только 17 дронов. О пострадавших не сообщали. Днем 3 июня российский дрон упал близ деревни Ратмировичи, что на границе Октябрьского и Глусского районов Гомельской области, тогда тоже, похоже, обошлось без пострадавших.

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