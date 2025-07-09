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Зачем Китай усиливает свое влияние в Юго-Восточной Азии?

  • 9.07.2025, 17:00
Зачем Китай усиливает свое влияние в Юго-Восточной Азии?
Си Цзиньпин

Нарушая экономическое равновесие в регионе.

Визит китайского лидера Си Цзиньпина в три страны Юго-Восточной Азии прошел на фоне усиления экономического давления со стороны США. Китай не только укрепляет экономические связи, но и все активнее влияет на внутреннюю политику стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), пишет War on the Rocks (перевод — сайт Charter97.org).

С 2009 года Китай стал главным торговым партнером региона. Благодаря инициативе «Один пояс — один путь» и крупнейшему в мире торговому соглашению, Пекин встроил Юго-Восточную Азию в свою экономику. Однако страны региона все чаще сталкиваются с негативными последствиями — дефицитом торгового баланса, засильем дешевого китайского импорта и экономической зависимостью.

Китай также наращивает политическое влияние. Он продвигает «Глобальную инициативу в области безопасности», которая предполагает экспорт китайских методов обеспечения внутренней стабильности. Таиланд, Лаос и Камбоджа уже сотрудничают с Пекином в сфере внутренней безопасности, порой игнорируя собственный суверенитет.

Даже крупнейшие страны региона — Индонезия и Вьетнам — все чаще идут на уступки Китаю. Попытки США противостоять влиянию Пекина выглядят слабо: отсутствие надежной экономической стратегии и доминирование военного дискурса отталкивают союзников.

Сегодня страны Юго-Восточной Азии фактически лишены возможности эффективно балансировать между Китаем и США. Регион стремительно втягивается в китайскую орбиту влияния — экономически, политически и стратегически.

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