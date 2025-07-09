Для интернет-магазинов вводят новую обязанность 9.07.2025, 17:18

Она начнет действовать с пятницы.

Интернет-магазины с 11 июля будут обязаны отвечать на электронные обращения покупателей. Об этом рассказала БелТА начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик.

— С 11 июля вступают в действие нормы, которые предусматривают обязанность интернет-площадок и интернет-магазинов отвечать на электронные обращения потребителей. До этого времени такой обязанности не было, — сказала представитель МАРТ.

Она обратила внимание, что зачастую на интернет-площадках присутствуют продавцы не из Беларуси. Это затрудняет разрешение потребительских споров, восстановление нарушенных прав. В связи с этим в перспективе планируется возложить на интернет-площадку такие же обязанности, как и у продавца.

— Если продавца нет в Республике Беларусь, но через интернет-площадку потребитель заказал товары, он пытается обратиться к продавцу — тот не реагирует, значит, он имеет право обратиться к интернет-площадке. Например, сдать некачественный товар, потребовать возврат денег за этот некачественный товар — пояснила Инна Гаврильчик.

По состоянию на 1 января 2025 года, в Беларуси было зарегистрировано почти 31 тысяча интернет-магазинов. Это в 2,6 раза больше, чем пять лет назад.

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