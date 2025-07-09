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Зеленский встретился с Папой Римским

  • 9.07.2025, 17:24
Зеленский встретился с Папой Римским
Владимир Зеленский и Папа Римский Лев XIV
Фото: Getty Images

Ключевой темой их встречи стала развязанная РФ война против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 июля встретился с Папой Римским Львом XIV в резиденции понтифика Кастель-Гандольфо близ Рима.

Об этом сообщила пресс-служба Святого Престола, информирует «Европейская правда».

Перед аудиенцией у Папы Зеленский поблагодарил Льва XIV за то, что тот согласился принять его.

Как отметил украинский президент, ключевой темой их встречи стала развязанная РФ война против Украины.

- Конечно, мы хотим, чтобы эта война закончилась, и, конечно, мы очень рассчитываем на Ватикан, на то, что Ватикан и Его Святейшество помогут нам с местом для встречи на высоком уровне, чтобы положить конец этой войне, – сказал Зеленский.

Он также выразил надежду на содействие Ватикана в возвращении украинских детей, которые были похищены РФ.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Святого Престола по итогам встречи Зеленского и Льва XIV, они обсудили продолжающуюся войну и необходимость поиска длительных и справедливых путей к миру.

Понтифик вновь подтвердил готовность принять представителей России и Украины в Ватикане для переговоров.

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