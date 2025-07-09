В Несвижском районе с семьи взыскали более 9 тысяч рублей за проданный авто 9.07.2025, 17:33

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В чем причина?

Семейная пара из Несвижского района должна выплатить государству свыше девяти тысяч рублей — такую сумму взыскал суд по иску районной прокуратуры. Причина — неосновательное обогащение, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Сообщается, что ранее мужчина был осужден за кражу в крупном размере. Суд постановил конфисковать автомобиль Volkswagen Transporter, который был в совместной собственности супругов и зарегистрирован на жену. После вынесения приговора машину передали женщине на ответственное хранение. Однако она продала автомобиль другому человеку, не оформив это должным образом и вопреки решению суда.

Поскольку транспортное средство исчезло, а конфискацию выполнить не удалось, прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть стоимость автомобиля. Специалисты оценили, что средняя стоимость аналогичного транспортного средства — более девяти тысяч рублей.

Суд согласился с доводами прокуратуры и обязал супругов возместить эту сумму в бюджет.

Решение вступило в законную силу.

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