закрыть
9 июля 2025, среда, 18:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Несвижском районе с семьи взыскали более 9 тысяч рублей за проданный авто

  • 9.07.2025, 17:33
  • 3,442
В Несвижском районе с семьи взыскали более 9 тысяч рублей за проданный авто
Иллюстрационное фото

В чем причина?

Семейная пара из Несвижского района должна выплатить государству свыше девяти тысяч рублей — такую сумму взыскал суд по иску районной прокуратуры. Причина — неосновательное обогащение, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Сообщается, что ранее мужчина был осужден за кражу в крупном размере. Суд постановил конфисковать автомобиль Volkswagen Transporter, который был в совместной собственности супругов и зарегистрирован на жену. После вынесения приговора машину передали женщине на ответственное хранение. Однако она продала автомобиль другому человеку, не оформив это должным образом и вопреки решению суда.

Поскольку транспортное средство исчезло, а конфискацию выполнить не удалось, прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть стоимость автомобиля. Специалисты оценили, что средняя стоимость аналогичного транспортного средства — более девяти тысяч рублей.

Суд согласился с доводами прокуратуры и обязал супругов возместить эту сумму в бюджет.

Решение вступило в законную силу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников
Возвращение к правде
Возвращение к правде Леонид Невзлин 
На столе у Трампа остался только один вариант
На столе у Трампа остался только один вариант Виктор Андрусив