В Несвижском районе с семьи взыскали более 9 тысяч рублей за проданный авто
- 9.07.2025, 17:33
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В чем причина?
Семейная пара из Несвижского района должна выплатить государству свыше девяти тысяч рублей — такую сумму взыскал суд по иску районной прокуратуры. Причина — неосновательное обогащение, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Сообщается, что ранее мужчина был осужден за кражу в крупном размере. Суд постановил конфисковать автомобиль Volkswagen Transporter, который был в совместной собственности супругов и зарегистрирован на жену. После вынесения приговора машину передали женщине на ответственное хранение. Однако она продала автомобиль другому человеку, не оформив это должным образом и вопреки решению суда.
Поскольку транспортное средство исчезло, а конфискацию выполнить не удалось, прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть стоимость автомобиля. Специалисты оценили, что средняя стоимость аналогичного транспортного средства — более девяти тысяч рублей.
Суд согласился с доводами прокуратуры и обязал супругов возместить эту сумму в бюджет.
Решение вступило в законную силу.