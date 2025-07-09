Европейский суд признал РФ виновной в нарушения прав человека в Украине и крушении MH17 2 9.07.2025, 17:34

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Решение принято по искам, поданным Украиной и Нидерландами.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в среду признал Россию ответственной за крушение малайзийского рейса MH17 в 2014 году над восточной Украиной, а также за массовые нарушения прав человека, связанные с её действиями на территории Украины, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Решение принято по искам, поданным Украиной и Нидерландами, и охватывает широкий спектр обвинений — от военной поддержки сепаратистов до насильственного вывоза украинских детей в Россию. Суд указал, что ракета «Бук», сбившая лайнер, была выпущена либо российским военным, либо пророссийскими сепаратистами, полностью контролируемыми Москвой. Напомним, в катастрофе погибли все 298 человек на борту, большинство из них — граждане Нидерландов.

Ранее, в 2022 году, голландский суд уже установил вину России, а в мае 2025 года аналогичный вывод сделал Международный авиационный комитет ООН.

Кроме того, ЕСПЧ установил, что с 2014 года Россия несёт ответственность за «широкомасштабные и вопиющие» нарушения прав человека на оккупированных территориях, включая внесудебные казни, пытки, изнасилования, мародёрство и незаконный вывоз украинских детей, которых в ряде случаев отдавали на усыновление в России.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг легитимность решения суда, заявив, что Россия не признаёт его и не собирается выполнять.

Хотя Россия была исключена из Совета Европы в 2022 году, решение ЕСПЧ подчеркивает её международную изоляцию и усиливает юридическое давление со стороны Европы.

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