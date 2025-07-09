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Банковский процессинговый центр установил новый дедлайн для возврата денег на карты

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  • 9.07.2025, 17:45
  • 2,840
Банковский процессинговый центр установил новый дедлайн для возврата денег на карты
Фото: charter97.org

Два уже провалены.

Как сообщает пресс-служба БПЦ, специалисты продолжают ликвидацию технического сбоя, который затронул работу с карточками клиентов «Беларусбанка», «Белагропромбанка» и «Белинвестбанка».

Из-за сбоя у отдельных пользователей на карточках появились неправильные балансы, в том числе отрицательные. Ранее сообщалось, что проблему решат к 14:00, потом срок перенесли на 17:00, теперь — на 22:00.

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