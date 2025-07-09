Ига Свентек впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона

Ига Свентек впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона1
- 9.07.2025, 18:10
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Полька обыграла россиянку.
Польская теннисистка Ига Свентек обыграла россиянку Людмилу Самсонову в четвертьфинале Уимблдона 2025 года.
И.Свентек (4 WTA, Польша) — Л.Самсонова (19 WTA, Россия) — 6:2, 7:5
Полька стала третьей полуфиналисткой лондонского мэйджора после белоруски Арины Соболенко и американки Аманды Анисимовой.
Далее Свентек ждет матч с россиянкой Миррой Андреевой либо швейцаркой Белиндой Бенчич.
Кстати, полька впервые в истории пробилась в полуфинал Уимблдона.