Франция назвала неприемлемым требование Путина 9.07.2025, 18:27

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Париж назвал красную линию.

Франция отвергает требование Путина о радикальном сокращении армии и разоружении Украины, заявил министр обороны республики Себастьен Лекорню в интервью Valeurs Actuelles. «Наша абсолютная красная линия — это демилитаризация Украины. Нужно быть последовательными. Нельзя отказывать Украине во вступлении в НАТО и в то же время соглашаться с тем, чтобы у нее не было армии. Украинцы должны иметь возможность обеспечивать свою безопасность», — подчеркнул Лекорню.

По его словам, «это ключевой момент», иначе не будет никаких гарантий того, что Россия не нападет на соседние страны. Ранее похожее заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон. «Никакой НАТО, никаких иностранных войск и демилитаризация Украины, которую русские хотят видеть нейтральной страной, что означает для нее очень урезанную армию. Очевидно, эти условия неприемлемы для украинцев и для всех нас», — подчеркивал он.

По словам Лекорню, в этом контексте можно рассматривать и деятельность так называемой «коалиции желающих», которая заставляет Украину задуматься о будущем формате Вооруженных сил, а Францию — о возможностях для своей военной промышленности. «Учитывая судьбу Минских соглашений 1 и 2, мы знаем, что любая договоренность о прекращении огня должна сопровождаться гарантиями безопасности, чтобы не допустить возобновления войны. Это в прямых интересах Европы. Мы не можем позволить себе новую войну каждые три года в этом регионе. По гуманитарным, экономическим и связанным с безопасностью причинам», — подчеркнул Лекорню.

В «коалицию желающих» входят 30 стран, готовых предоставить миротворцев для размещения в Украине после войны с целью сдерживания России. Усилия возглавляют Франция и Великобритания. Они рассчитывают, что США обеспечат миссию средствами ПВО, разведданными и помогут в наблюдении за границей, однако Вашингтон не спешит давать обещаний.

В то же время в Белом доме также расценивают как неприемлемое требование Путина о «демилитаризации» Украины, подчеркивая, что у нее должна быть адекватно оснащенная и укомплектованная армия, говорили источники Bloomberg в конце апреля.

Путин называл «демилитаризацию» Украины в числе целей России, когда объявлял о вторжении. Данный вопрос обсуждался весной 2022 года — во время прямых переговоров между странами в Стамбуле. Тогда Россия потребовала сократить ВСУ до 85 тыс. военнослужащих, 342 танков и ограничить дальность полета их ракет 40 километрами. Киев настаивал на 250 тыс. солдатах с 800 танками и ракетами, бьющими на 280 километров.

В июле глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что требование о «демилитаризации» Украины остается в силе.

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