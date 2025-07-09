Deutsche Welle: Европарламент призвал наказать пособников режима Лукашенко 9.07.2025, 18:54

Брюссель продолжит решительно давить на режим.

Положение политических заключенных в Беларуси обсудили Европарламент, представители Европейской комиссии и Совета ЕС во вторник, 8 июля, на пленарном заседании в Страсбурге, сообщает Deutsche Welle.

«Мы с облегчением приветствуем освобождение Сергея Тихановского и других белорусских политзаключенных, но мы знаем, что их покрытые шрамами тела рассказывают о зверствах тюремных репрессий, изоляции, жестоком обращении, лишениях, — заявила представительница социал-демократов из Италии Пина Пичерно. — И мы знаем, что на каждого освобожденного приходятся десятки запертых в нечеловеческих условиях».

«Освобождение Сергея Тихановского и других политзаключенных дает надежду всем, кто верит в демократическую Беларусь. Но этот единственный позитивный сигнал не означает окончания политических репрессий в стране», — отметила словацкая евродепутат из крупнейшей фракции Европарламента христианских демократов Мириам Лексманн.

«Это сигнал надежды, но не конец нашей борьбы с этим режимом», — подчеркнул ее однопартиец из Австрии Райнхольд Лопатка.

Что может сделать Евросоюз?

Евродепутаты, Еврокомиссия и Совет ЕС сошлись во мнении: освобождения приветствуются, но этого мало. Беларусь по-прежнему лидирует в мире по числу политзаключенных на душу населения, отметила немецкая евродепутат Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) из либеральной партии «Обновляя Европу». Она попросила Евросоюз не забывать о преступлениях «жестокого диктатора» Александра Лукашенко и укреплять белорусскую оппозицию.

Ее соратник по партии литовец Жалимас Дейнюс призвал ЕС подготовить официальный отчет о смертях узников режима Лукашенко. «По меньшей мере семь политзаключенных — Штермер, Шлетгауэр, Кулинич, Ледник, Храско, Климович, Пушкин и Ашурка — умерли в последние годы в нечеловеческих условиях», — указал он.

Кроме того, Дейнюс попросил коллег потребовать от ЕС наказать всех пособников режима Лукашенко, «включая 110 псевдодепутатов так называемой Палаты представителей, 68 членов так называемого Совета Республики, более тысячи так называемых судей, прокуроров и следователей». «Все они — марионетки режима, соучаствующие в навязывании репрессивного законодательства и уничтожении человеческих жизней», — заявил парламентарий.

Другая представительница Литвы, христианская демократка Расa Юкнявичене, считает, что Евросоюз не должен бояться победить Владимира Путина «и его марионетку Лукашенко». «Слава Украине! Жыве Беларусь!» — так она завершила свое выступление.

Что предлагают фракции Европарламента

Выступая от имени группы христианских демократов, польский европарламентарий Анджей Халицкий потребовал освобождения белорусско-польского журналиста Анджея Почобута и остальных узников режима Лукашенко. «Мы будем говорить об этом и громко бороться за их свободу, — пообещал он. — Лукашенко несет ответственность за преступления и предстанет перед Международным уголовным судом. А вам, белорусы, я хочу сказать только одно: мы вас видим, мы с вами».

Его земляк Роберт Бедронь от имени группы социал-демократов вспомнил не только Анджея Почобута, но и Алеся Беляцкого, Марию Колесникову, Игоря Лосика, Виктора Бабарико. «В нескольких километрах от границы с ЕС режим Лукашенко по-прежнему содержит последние исправительные колонии в Европе, пытает людей, насилует женщин в 2025 году», — заявил он.

Бедрон попросил верховную представительницу ЕС по иностранным делам Каю Каллас и всех глав МИД стран Евросоюза проявить солидарность с народом Беларуси. «Пока Беларусь не будет свободной, Европа не будет свободной», — подытожил поляк.

Правоконсервативная группа Европарламента «Европейские консерваторы и реформисты» просит ЕС и его страны призвать режим Лукашенко к ответу за совершенные им преступления, заявил от ее имени поляк Адам Белан. «Освобождение нескольких человек не должно отвлекать нас от продолжающихся страданий многих. Не может быть нормализации без подлинных демократических реформ и безусловного освобождения всех политических заключенных», — подчеркнул он.

С тем, что Евросоюзу и далее следует оказывать давление на Лукашенко, согласился выступавший от имени группы «Обновляя Европу» австриец Хельмут Брандштеттер. Кроме того, он призвал поддерживать независимые белорусские СМИ, чтобы расширить доступ к информации для жителей Беларуси.

Представляя фракцию «зеленых», немецкий депутат Сергей Лагодинский предостерег от восприятия освобождения Тихановского и других узников как акта милосердия со стороны правителя Беларуси. «Это хладнокровный стратегический расчет Лукашенко. Давайте не будем обманываться тем, что он здесь разыгрывает. Это не настоящая реформа, это манипуляция», — отметил европарламентарий.

Он также считает, что подлинной реформой было бы безусловное освобождение всех политзаключенных, а также штатная выдача паспортов белорусам в Европе. Пока же этого не происходит, странам Евросоюза следует выдавать белорусам новые паспорта, считает Лагодинский.

ЕС не должен даже рассматривать смягчение мер в отношении диктаторского режима в Беларуси, пока все политзаключенные не будут освобождены, заявил от имени Левой группы датчанин Пер Клаузен.

Крайне правые группы Европарламента на дискуссии о Беларуси отсутствовали.

Брюссель готов помогать белорусам и давить на режим

Евросоюз будет и далее поддерживать белорусское гражданское общество, независимые СМИ и «всех, кто работает над созданием мирного и демократического будущего для Беларуси», заверила от имени Совета ЕС Мари Бьерре из Дании: к этой стране по ротации перешло председательство в Совете ЕС во втором полугодии 2025 года. От имени всего блока она призвала Минск к немедленному и безоговорочному освобождению всех политических заключенных.

Еврокомиссар по политике расширения Марта Кос заявила, что истинный прогресс в Беларуси будет измеряться не только помилованиями, но и полным демонтажом системы репрессий.

«Если Беларусь намерена продемонстрировать реальные и долгосрочные перемены, она должна, во-первых, немедленно и безоговорочно освободить всех политзаключенных, во-вторых, отменить репрессивные законы, особенно так называемые положения об экстремизме, и прекратить политически мотивированные преследования и новые произвольные аресты. В-третьих, гарантировать справедливое судебное разбирательство, прозрачность процесса и соблюдение основных прав каждого задержанного», — перечислила она, добавив, что режим Лукашенко также должен прекратить пособничество России в войне против Украины.

Представительница Еврокомиссии пообещала, что ЕС продолжит решительно давить на режим Лукашенко и требовать правосудия за совершенные преступления. По ее словам, Евросоюз и далее будет проявлять солидарность с белорусским обществом, в том числе принимая у себя белорусских граждан, особенно молодежь и студентов: более 400 000 беженцев от режима Лукашенко уже живут в ЕС.

«Давайте продолжать выступать за свободу, справедливость и верховенство закона в Беларуси до тех пор, пока все до единого политические заключенные не будут освобождены», — призвала евродепутатов Марта Кос.

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