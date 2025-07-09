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На лидера группы «Палац» Олега Хоменко завели уголовное дело

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  • 9.07.2025, 19:09
На лидера группы «Палац» Олега Хоменко завели уголовное дело
Олег Хоменко

Правозащитники признали музыканта политзаключенным.

В отношении лидера группы «Палац» Олега Хоменко возбудили уголовное дело за сотрудничество с независимым белорусским медиа, которое находится в списке «экстремистских» формирований. Об этом сообщил 9 июля правозащитный центр «Вясна».

Правозащитники признали музыканта политзаключенным.

Олег Хоменко — музыкант, радиоведущий, преподаватель, композитор, культуртрегер, продюсер. Лидер фолк-модерн группы «Палац». О его задержании стало известно в конце июня.

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