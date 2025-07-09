На лидера группы «Палац» Олега Хоменко завели уголовное дело

На лидера группы «Палац» Олега Хоменко завели уголовное дело1
- 9.07.2025, 19:09
Правозащитники признали музыканта политзаключенным.
В отношении лидера группы «Палац» Олега Хоменко возбудили уголовное дело за сотрудничество с независимым белорусским медиа, которое находится в списке «экстремистских» формирований. Об этом сообщил 9 июля правозащитный центр «Вясна».
Правозащитники признали музыканта политзаключенным.
Олег Хоменко — музыкант, радиоведущий, преподаватель, композитор, культуртрегер, продюсер. Лидер фолк-модерн группы «Палац». О его задержании стало известно в конце июня.