Зеленский встретился с Келлогом
- 9.07.2025, 19:13
Встреча прошла в Риме.
В Риме в среду, 9 июля, началась встреча украинского президента Владимира Зеленского со специальным представителем Дональда Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом.
Об этом сообщает «Укринформ».
Как отметило издание, Келлог входит в состав американской делегации, которая будет участвовать в Международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится в столице Италии 10−11 июля.
Перед этим президент США пообещал передать Украине дополнительное оружие.
Ранее Келлог в соцсети X похвалил Зеленского за телефонный разговор с Трампом и написал, что это классический подход президента США.
«Оба президента осознают боль потери молодежи в мирное время и на войне. Сочувствие — ключевая часть лидерства», — добавил Келлог.