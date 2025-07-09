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Зеленский встретился с Келлогом

  • 9.07.2025, 19:13
Зеленский встретился с Келлогом

Встреча прошла в Риме.

В Риме в среду, 9 июля, началась встреча украинского президента Владимира Зеленского со специальным представителем Дональда Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом.

Об этом сообщает «Укринформ».

Как отметило издание, Келлог входит в состав американской делегации, которая будет участвовать в Международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится в столице Италии 10−11 июля.

Перед этим президент США пообещал передать Украине дополнительное оружие.

Ранее Келлог в соцсети X похвалил Зеленского за телефонный разговор с Трампом и написал, что это классический подход президента США.

«Оба президента осознают боль потери молодежи в мирное время и на войне. Сочувствие — ключевая часть лидерства», — добавил Келлог.

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