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«Поляна мечты!»

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  • 9.07.2025, 19:24
  • 2,096
«Поляна мечты!»

Белорус похвастался двенадцатью подосиновиками, собранными на одной поляне в лесу.

Белорус Александр Горбацевич нашел в лесу целую поляну из 12 подосиновиков на одном месте. Видео пользователь опубликовал в TikTok.

- Поляна мечты сосновых подосиновиков. На трех квадратных метрах нам улыбнулась удача, - отметил Горбацевич.

Мужчина подчеркивает, что подосиновики идеального качества. Кроме того, он признался, что ему улыбнулась настоящая удача – найти четыре молодых подосиновика, которые росли вместе.

@skyforest.ai

Поляна мечты из подосиновиков!

♬ оригинальный звук - Александр Горбацевич

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