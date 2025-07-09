«Поляна мечты!»4
- 9.07.2025, 19:24
- 2,096
Белорус похвастался двенадцатью подосиновиками, собранными на одной поляне в лесу.
Белорус Александр Горбацевич нашел в лесу целую поляну из 12 подосиновиков на одном месте. Видео пользователь опубликовал в TikTok.
- Поляна мечты сосновых подосиновиков. На трех квадратных метрах нам улыбнулась удача, - отметил Горбацевич.
Мужчина подчеркивает, что подосиновики идеального качества. Кроме того, он признался, что ему улыбнулась настоящая удача – найти четыре молодых подосиновика, которые росли вместе.
@skyforest.ai
Поляна мечты из подосиновиков!♬ оригинальный звук - Александр Горбацевич