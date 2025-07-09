Белорус похвастался двенадцатью подосиновиками, собранными на одной поляне в лесу.

Белорус Александр Горбацевич нашел в лесу целую поляну из 12 подосиновиков на одном месте. Видео пользователь опубликовал в TikTok.

- Поляна мечты сосновых подосиновиков. На трех квадратных метрах нам улыбнулась удача, - отметил Горбацевич.

Мужчина подчеркивает, что подосиновики идеального качества. Кроме того, он признался, что ему улыбнулась настоящая удача – найти четыре молодых подосиновика, которые росли вместе.

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