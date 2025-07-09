Россия провалила запуск вертолетного завода в Индии 9.07.2025, 19:34

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Всему виной — санкции.

Совместное предприятие, созданное Индией и Россией для локализации производства не менее 200 многоцелевых вертолётов Ка-226Т, фактически заморожено. Причины — санкции, введённые против России в ответ на войну в Украине, а также последствия пандемии COVID-19, пишет The Moscow Times со ссылкой на индийские СМИ.

Как отмечают в индийском Минобороны, санкционные ограничения сорвали поставки компонентов, а производственная цепочка вертолётов слишком зависит от европейских поставщиков. «Пандемия и санкции повлияли на многие российские оборонные проекты, включая совместные программы. В текущем виде производство Ка-226Т не представляется жизнеспособным», — сообщил Times of India источник в оборонном ведомстве страны.

Межправительственное соглашение о создании СП Indo-Russian Helicopters было подписано в 2016 году. Общая стоимость проекта оценивалась в $1 млрд. Предполагалось, что 140 из 200 вертолётов будут собраны в Индии на заводе государственной Hindustan Aeronautics Limited (HAL). В 2019 году тогдашний министр обороны Индии Раджнатх Сингх заложил первый камень будущего предприятия в городе Тумакуру (штат Карнатака), однако проект так и не стартовал. «Пока российская сторона не представит полностью локализованный и санкционно-устойчивый производственный план, вероятность его возобновления крайне мала», — добавил собеседник Times of India.

На фоне заморозки проекта по вертолётам Индия, тем не менее, рассматривает возможность нового сотрудничества с Россией в авиации. По данным Financial Express, Министерство обороны Индии ведёт предварительные переговоры с рядом зарубежных партнёров о приобретении истребителей пятого поколения как временного решения, пока страна продолжает реализацию собственной программы перспективного среднего боевого самолёта, рассчитанной на ближайшие 10 лет.

Переговоры активизировались на фоне сообщений о возможных поставках китайских истребителей пятого поколения в Пакистан, а также в преддверии ожидаемого визита Путина в Индию, намеченного на конец 2025 года. Как утверждает Firstpost, российское предложение включает не только поставки истребителей Су-57, но и полную передачу технологий с возможностью локального производства на мощностях HAL в Нашике, где уже собираются Су-30МКИ. В случае одобрения предложение может стать частью национальной инициативы Make in India.

Семь лет назад Индия вышла из совместного с Россией проекта истребителя пятого поколения (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающего его создание на основе Су-57. Причиной сворачивания 11-летней программы ВВС Индии называли непреодолимые расхождения в технологических и финансовых вопросах. Индийские военные критиковали российский истребитель, который не отвечал требованиям скрытности, а боевая авионика, радары и датчики не соответствовали стандартам истребителя пятого поколения.

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