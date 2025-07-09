CNN: Трамп понял, что Путин водил его за нос 3 9.07.2025, 19:57

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Президент США разозлился.

Сделанные накануне заявления Дональда Трампа в адрес Владимира Путина были не просто жесткими а, похоже, отражали гораздо более глубокое разочарование тем, что российский диктатор «водит президента США за нос».

Об этом говорится в опубликованной 9 июля телеканалом CNN аналитической статье за авторством Аарона Блейка.

Если несколько месяцев назад президент США удивлял мировую общественность заявлениями вроде «Путин хочет мира в Украине», то в последние дни, и особенно во время выступления на заседании правительства 8 июля, Трамп резко изменил тональность своих слов, пишет журналист.

Трамп, в частности, предположил, что диктатор РФ, за которого он ранее неоднократно ручался и которого годами странным образом избегал критиковать, может быть «ненадежным собеседником», пишет Блейк.

«Если вы хотите знать правду, Путин постоянно обманывает нас. (…) Он всегда очень мил, но это оказывается бессмысленным», — сказал президент.

Как предполагает Блейк, вполне возможно, что последние заявления Трампа — попытка публично надавить на Путина, а не сигнал о решительном изменении политики Белого дома в отношении России.

«Примечательно, что 8 июля американский президент отказался принять пакет новых санкций против России, который поддерживают более двух третей сенаторов обеих партий. Если бы Трамп действительно потерял терпение к Путину, этот вариант был бы готов, но он пока не идет на это», — написал журналист.

Как считает Блейк, все же есть некоторые признаки, что это Трамп конкретно изменил свое отношение к диктатору РФ.

Во-первых, похоже, президент США начинает понимать, что его цели в Украине несовместимы с целями Путина и страны-агрессора.

«Для Трампа всегда важно добиться победы — в данном случае, мирного соглашения, которое он обещал и не смог заключить в первый день своего президентства. Он, похоже, не слишком озаботился тем, как на самом деле будет выглядеть это мирное соглашение, и предложил Украине пойти на огромные уступки. Но Путин практически никоим образом не показал, что он действительно заинтересован в заключении соглашения, которое не предусматривает захват всей Украины», — пишет Блейк.

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