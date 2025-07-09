Как мозг помогает нам решить, стоит продолжать работу или пора отдохнуть 9.07.2025, 20:03

Результаты исследования.

Наверное, все сталкивались с переутомлением во время работы или учебы. Исследователи из Университета Джонса Хопкинса (США) определили две области мозга, влияющие на то, станет человек трудиться на износ или решит сделать перерыв, пишет «Нож».

Ученые провели эксперимент с участием 28 добровольцев в возрасте от 21 года до 29 лет. Испытуемым заплатили по 50 долларов и сообщили, что вскоре каждый сможет получить еще один бонус.

Перед началом эксперимента все участники прошли базовое МРТ-сканирование. Далее им предстояло запомнить последовательность букв на экране — постепенно условия теста усложнялись.

Специалисты сообщили добровольцам промежуточные итоги тестирования и предложили им выполнить более энергозатратные упражнения в обмен на небольшую денежную надбавку. В заключительной части эксперимента людей просили оценить уровень усталости после каждого теста.

Результаты эксперимента показали, что в момент когнитивной усталости у людей активизировались две области мозга. Речь о правой островковой доли (эта область в глубине мозга связана с чувством усталости) и дорсолатеральной префронтальной коре (области, контролирующей рабочую память).

Что важно, люди были готовы преодолевать когнитивную усталость, если финансовые стимулы казались им достаточно высокими.

«Возможно, эти две области мозга работают сообща, чтобы избежать дополнительных когнитивных усилий. Исключение — дополнительные стимулы. Однако может существовать несоответствие между восприятием когнитивной усталости и реальными возможностями человеческого мозга», — уточнил доктор Викрам Чиб, соавтор исследования.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com