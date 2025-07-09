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Чехия подготовит восьмерых украинских пилотов на истребитель F-16

  • 9.07.2025, 20:20
Чехия подготовит восьмерых украинских пилотов на истребитель F-16

Прага обеспечит 150 часов летной подготовки.

Правительство Чехии в среду, 9 июля, одобрило предложение Министерства обороны о подготовке восьми украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом написали в Минобороны Чехии.

В сообщении сказано, что предприятие LOM Praha обеспечит 150 часов летной подготовки максимум восьми украинским пилотам до конца 2026 года.

«Пилоты будут учиться на самолетах F-16, которых чешская армия не имеет на вооружении, но украинская сторона выразила заинтересованность также в обучении на тренажерах и дозвуковых самолетах L-39», — отметили в Минобороны.

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