Чехия подготовит восьмерых украинских пилотов на истребитель F-16
- 9.07.2025, 20:20
Прага обеспечит 150 часов летной подготовки.
Правительство Чехии в среду, 9 июля, одобрило предложение Министерства обороны о подготовке восьми украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом написали в Минобороны Чехии.
В сообщении сказано, что предприятие LOM Praha обеспечит 150 часов летной подготовки максимум восьми украинским пилотам до конца 2026 года.
«Пилоты будут учиться на самолетах F-16, которых чешская армия не имеет на вооружении, но украинская сторона выразила заинтересованность также в обучении на тренажерах и дозвуковых самолетах L-39», — отметили в Минобороны.