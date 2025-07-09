Белорусы получают странны сообщения о нарушениях ПДД 9.07.2025, 20:23

В ГАИ выступили с комментарием.

В последние дни на мобильники белорусов стала приходить рассылка фейковых штрафов за нарушения ПДД, рассказали в ГАИ.

Мошенники отправляют автовладельцу сообщение в мессенджер о якобы совершенном административном правонарушении. В нем содержатся личные данные водителя, номер постановления, сумма штрафа, которую следует переводить на указанный расчетный счет. В сообщении уточняется, что «превышение было зафиксировано мультирадаром».

«Обращаем внимание автовладельцев, что такие письма — обман», — рассказали в ГАИ.

В ведомстве подчеркнули, что наименования технических средств фиксации в сообщении, которые рассылают инспекторы, не прописываются.

«Постановление отправляется гражданину заказным письмом. Одновременно с этим может прийти СМС», если мобильный телефон имеется в информационной системе МВД. Мессенджеры для этих целей не используются.

«В оповещении содержится краткая информация о том, что в отношении гражданина вынесено постановление по делу об административном правонарушении с указанием номера постановления и статьи КоАП Республики Беларусь», — обратили внимание в ГАИ.

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