Анчелотти приговорили к году тюрьмы за неуплату налогов
- 9.07.2025, 20:44
Также итальянский тренер должен будет выплатить штраф в размере €386 тысяч.
Бывший тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти приговорен к одному году тюрьмы за уклонение от уплаты налогов, об этом сообщило EFE.
По данным издания, причиной стало сокрытие доходов, полученных от использования его имиджевых прав, в 2014 и 2015 годах во время работы в «Реале». В издании отметили, что итальянский специалист обязан выплатить штраф в размере €386 тыс. Прокуратура предъявила обвинения в налоговом мошенничестве на сумму €1,062 млн: более €386 тыс. за 2014 год и более €675 тыс. за 2015 год.
При этом 66-летний итальянец был оправдан по обвинению в другом налоговом правонарушении, предположительно совершенном в 2015 году, которое также касалось прав на его имидж в период работы в мадридском «Реале».
Согласно законодательству Испании, если тюремное заключение на срок менее двух лет является первым наказанием за ненасильственное преступление, оно может быть заменено на условный срок или штраф.