TVN: Польша ввела санкции против Александра Мошенского 8 9.07.2025, 21:00

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Кошелек Лукашенко попал в черный список.

В национальный санкционный список Польши попал Александр Мошенский, белорусский олигарх из ближайшего окружения Александра Лукашенко, сообщает TVN.

Мошенскому запрещается иметь счета в Польше, вести бизнес, участвовать в государственных тендерах, а его присутствие в стране нежелательно.

О его бизнес-связях и роскошной жизни в Польше в репортаже «Человек Лукашенко в Варшаве» сообщил журналист Бертольд Киттель.

«Белорусский олигарх свободно ездит между Польшей и Беларусью. Он снимает квартиру в Варшаве и ведет здесь свой бизнес», — говорится в репортаже.

Мошенский владеет «Мерседесом» с красными консульскими спецномерами. Во второй половине недели водитель привозит его на выходные из Беларуси в Варшаву.

Мошенскому принадлежат крупные рыбоперерабатывающие и молочные заводы. Его называют лояльным к Лукашенко олигархом и «кошельком» диктатора. Однако с 2020 года он избегает европейских санкций, несмотря на то, что несколько раз его включали в черновые санкционные списки.

В 2022 году его исключили и из шестого пакета санкций ЕС благодаря лоббированию Венгрии. По словам журналистов, это может быть связано с тем, что ближайший его соратник — Сергей Недбайлов — является почетным консулом Венгрии в Бресте.

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