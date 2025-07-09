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Власти Латвии ограничили госслужащим выезд в Беларусь

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  • 9.07.2025, 21:17
Власти Латвии ограничили госслужащим выезд в Беларусь

В нашу страну не смогу приехать и работники предприятий критической инфраструктуры.

Власти Латвии ограничили госслужащим выезд в Беларусь и Россию. Правительство Латвии изменило и утвердило порядок выезда госслужащих на территорию Беларуси и Российской Федерации.

Как сообщается, ограничения затронут тех граждан Латвии, которые имеют значение для государственной безопасности. В частности, речь идет о дипломатах, сотрудниках министерств и ведомств, судьях, депутатов Сейма. Помимо этого, в список внесены и работники предприятий критической инфраструктуры.

«В соответствии с законом нарушение запрета на выезд будет считаться самостоятельным основанием для прекращения трудовых правоотношений с соответствующим лицом», - определено в решении властей Латвии.

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