Власти Латвии ограничили госслужащим выезд в Беларусь1
- 9.07.2025, 21:17
В нашу страну не смогу приехать и работники предприятий критической инфраструктуры.
Власти Латвии ограничили госслужащим выезд в Беларусь и Россию. Правительство Латвии изменило и утвердило порядок выезда госслужащих на территорию Беларуси и Российской Федерации.
Как сообщается, ограничения затронут тех граждан Латвии, которые имеют значение для государственной безопасности. В частности, речь идет о дипломатах, сотрудниках министерств и ведомств, судьях, депутатов Сейма. Помимо этого, в список внесены и работники предприятий критической инфраструктуры.
«В соответствии с законом нарушение запрета на выезд будет считаться самостоятельным основанием для прекращения трудовых правоотношений с соответствующим лицом», - определено в решении властей Латвии.