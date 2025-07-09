Визит посланника Путина в Азербайджан провалился 3 9.07.2025, 21:28

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Алиев дал понять, что его терпение кончилось.

Российский министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков (бывшией охранник и учитель физкультуры) вернулся из Баку в Москву фактически ни с чем. Как сообщает российский Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», близкий к российским спецслужбам, президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался даже от неформальной встречи с личным посланником Путина.

Формальной причиной визита стала встреча министров по ЧС, проходившая в узком составе. Но, как утверждают источники канала, Кремль рассчитывал использовать поездку Куренкова для закулисных переговоров о заморозке конфликта, разгоревшегося после убийства азербайджанцев в России и декабрьского уничтожения азербайджанского самолёта Е190 российской ПВО в Грозном.

В итоге миссия провалилась.

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