Очереди на выезд в Польшу резко сократились
- 9.07.2025, 21:38
Сейчас пассажирам легковых машин приходится ждать чуть больше суток.
В Бресте существенно уменьшилась очередь легковушек и автобусов на выезд в Польшу, свидетельствуют данные пограничного комитета. Сейчас пассажирам легковых машин приходится ждать чуть больше суток, хотя еще на прошлой неделе это время достигало пяти суток.
По данным Госпогранкомитета на 18 часов, выезда в Польшу ожидают 270 легковушек. Сейчас в пункт пропуска вызывают тех, кто зарегистрировался в электронной очереди накануне около 16:00. Таким образом, время ожидания – чуть больше суток. На прошлой неделе приходилось потратить и 5 суток, в очереди было 2300 автомобилей.
Автобусов в очереди – 5. По сравнению с тем, что было совсем недавно, когда собиралось 55-60 автобусов, можно считать счастьем.