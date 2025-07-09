Очереди на выезд в Польшу резко сократились 9.07.2025, 21:38

Сейчас пассажирам легковых машин приходится ждать чуть больше суток.

В Бресте существенно уменьшилась очередь легковушек и автобусов на выезд в Польшу, свидетельствуют данные пограничного комитета. Сейчас пассажирам легковых машин приходится ждать чуть больше суток, хотя еще на прошлой неделе это время достигало пяти суток.

По данным Госпогранкомитета на 18 часов, выезда в Польшу ожидают 270 легковушек. Сейчас в пункт пропуска вызывают тех, кто зарегистрировался в электронной очереди накануне около 16:00. Таким образом, время ожидания – чуть больше суток. На прошлой неделе приходилось потратить и 5 суток, в очереди было 2300 автомобилей.

Автобусов в очереди – 5. По сравнению с тем, что было совсем недавно, когда собиралось 55-60 автобусов, можно считать счастьем.

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