США решили вчетверо увеличить закупки ракет для Patriot 9.07.2025, 21:44

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Пентагон пересмотрел планы.

Армия США намерена выделить свыше 1,3 миллиарда долларов на закупку ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в новом финансовом году, стартующем 1 октября. Об этом сообщает Bloomberg, отмечая: Пентагон «без лишнего шума» в четыре раза увеличил общий объем планируемых поставок этих средств ПВО. По данным агентства, в апреле группа высокопоставленных военных чиновников, отвечающих за формирование оборонных потребностей, пересмотрела параметры закупки и утвердила повышение планового количества ракет-перехватчиков с 3376 до 13 773 единиц.

Резкое увеличение объемов закупки, как указывает Bloomberg, демонстрирует возрастающую зависимость американской армии от ракет PAC-3 MSE, особенно в условиях стремления США и их союзников укрепить системы противовоздушной и противоракетной обороны. К примеру, Украина в значительной степени опирается на батареи Patriot и поставляемые к ним ракеты для отражения массированных российских атак на свои города.

Согласно бюджетным документам, до начала 2024 финансового года США уже приобрели 2 047 таких ракет, в 2024 году — еще 230, а в 2025-м — 214. На 2026 год запрошено 945,9 миллиона долларов на покупку 224 новых перехватчиков: из них 549,6 миллиона будут выделены из базового бюджета, а еще 396,3 миллиона — в рамках программы «Атлантическая решимость», нацеленной на усиление обороны НАТО в Европе.

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