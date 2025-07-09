Трамп обвалил российские акции 9.07.2025, 22:08

Угроза санкций заставила фондовый рынок РФ падать.

Резкая смена тона президента США Дональда Трампа, который обвинил Владимира Путина в том, что тот «несет чушь», и пригрозил ввести против России новые санкции, уронила рынок акций Московской биржи, пишет The Moscow Times.

По итогам торгов в среду, 9 июля, индекс Мосбиржи, куда входят бумаги 40 крупнейших российских компаний, опустился до отметки 2696 пунктов — самой низкой за месяц. За день индекс потерял 2,14%, что стало сильнейшим падением с начала мая, и лишился 140 млрд рублей в пересчете на капитализацию.

Акции «Газпрома» просели на 1,4%, «Лукойла» — на 1,45%, «Роснефти» — на 1,8%. «Магнит» стал дешевле на 1,3%, МТС — на 1,35%, «Аэрофлот», надеявшийся на восстановление авиасообщения с США, — на 0,8%.

Среди инвесторов растут страхи ужесточения американских санкций против РФ и эскалации украинского конфликта, отмечает аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова. Накануне Трамп сообщил, что «рассматривает» закон об «адских» санкциях сенатора Линдси Грэма, который предполагает 500-процентные пошлины для стран, закупающих энергоресурсы в России.

«Если хотите знать правду, Путин несет много чуши. Он всегда очень любезен, но всё это оказывается бессмысленным», — заявил Трамп. В среду сам Грэм сообщил, что Белый дом дал добро на проработку законопроекта, которая, как ожидается, начнется до конца месяца. Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун сообщил, что верхняя палата конгресса может проголосовать за проект санкций уже в июле.

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