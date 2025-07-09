Эстония требует снизить потолок цен на нефть из России до $45 за баррель 9.07.2025, 22:38

Таллинн готов блокировать слишком слабые санкции ЕС.

Эстония может заблокировать принятие 18-го пакета санкций Европейского союза против России, если в него не будет включено снижение потолка цен на российскую нефть с нынешних $60 до $45 за баррель, сообщает «Радио Свобода».

Об этом заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна.

Снижение предельной цены на российскую нефть до $45 за баррель включено в первоначальное предложение о новом пакете санкций против России, представленное Европейской комиссией.

Но, как написало во вторник издание Delfi, средиземноморские страны, чья экономика во многом зависит от судоходства, особенно Мальта, хотят исключить это требование из пакета, и поэтому Эстония готова наложить вето на его принятие. Решения в области внешней политики Европейского союза требуют согласия всех государств-членов.

Цахкна выразил надежду, что позицию Эстонии поддержат и крупные державы Европейского союза.

Министр иностранных дел Эстонии напомнил, что действующая предельная цена в $60 сохраняется уже два года и до сих пор не была снижена, поскольку западные державы не поддерживали такую меру. Однако теперь появляются признаки того, что страны G7 тоже готовы к дальнейшему снижению предельной цены на российскую нефть.

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