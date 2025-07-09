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Трамп подтвердил, что США могут передать Украине систему Patriot

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  • 9.07.2025, 22:55
Трамп подтвердил, что США могут передать Украине систему Patriot

Американский президент заявил, что в Белом доме «рассмотрят» просьбу.

Президент США Дональд Трамп по просьбе журналистов прокомментировал информацию, что американские власти рассматривают поставку дополнительной системы ПВО Patriot в Украину и сказал в Белом доме «рассмотрят» просьбу.

Соответствующее заявление Трамп сделал вечером 9 июля.

«Они [власти Украины — ред.] хотели бы ее получить, они об этом просили. Они [системы Patriot — ред.] очень редкие… Мы рассмотрим [просьбу Киева — ред.]. Очень дорогая система, жаль, что нам приходится столько тратить на войну, которой бы не было, если бы я был президентом», — сказал он.

Президент Трамп отметил, что украинцы подвергаются «очень тяжелым ударам» от российских оккупантов.

«Чрезвычайно сложная система, невероятной стоимости, и они это делают [просят о Patriot — ред.], потому что хотят избежать смертей. Они подвергаются очень тяжелым ударам. Поэтому мы это рассматриваем», — подытожил глава американского государства.

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