«Я звал и не дозвался»
- 1.08.2025, 0:00
Муж беременной, погибшей в Каменском, в момент удара РФ говорил с ней по телефону.
В результате атаки в ночь на 29 июля по Каменскому Днепропетровской области погибли три человека, в частности, беременная Диана Кошик. Ее муж Александр в момент удара РФ говорил с ней по телефону, сообщает «Суспільне Дніпро».
Александр сказал, что Диана позвонила ему примерно в 2.00 со словами, что идет в укрытие и что слышала взрыв. Внезапно связь с ней оборвалась, пишет медиа.
«Я слышал, что она плакала. Она выскочила на улицу, я услышал, что у нее телефон выпал из рук – ударился в землю. Я ее звал и не дозвался. Начал перезванивать не раз, так и не дозвонился. Какой-то потом мужчина поднял трубку, говорю: «Кто это? Где моя жена?» Он говорит: «Ее нет, телефон возле нее», – отметил Александр.
Муж сразу поехал в больницу, в которой была Диана. Не верил в смерть жены до последнего, пока не почувствовал запах дыма вблизи медучреждения, отметил Александр. Он побежал искать Диану, но никто не знал, где она.
«Одну раненую нашел, к другой в «скорую» заскочил – вижу, что не моя. Потом вижу погибшую. Узнал ее по тапочкам. Подбежал к ней, это самые страшные минуты в моей жизни», – рассказал мужчина.
Диана погибла вместе со своим еще нерожденным ребенком. Для женщины ребенок был мечтой и она делала все для того, чтобы родить здорового малыша, отметил Александр.