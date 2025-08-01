Рубио резко отреагировал на планы Британии и Франции признать Палестину 1.08.2025, 1:09

Госсекретарь США заявил, что Лондон и Париж поощряют ХАМАС.

Планы Британии, Франции и Канады признать Палестину создают поощрение боевиков ХАМАС. Также это вредит мирным переговорам.

Об этом в интервью Fox News Radio заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Рубио отметил, что палестинское государство невозможно создать без согласия Израиля. При этом ни Франция, ни Канада, ни Британия не могут даже сказать где именно будет находиться Палестина и кто будет ею управлять.

«Теперь представьте, что вы — ХАМАС. Вы до сих пор удерживаете 20 невинных заложников. Вы держите тела более 50 человек, которых вы убили, изнасиловали и замучили 7 октября 2023 года. Вы прячетесь в каком-то туннеле как трусы, а потом читаете или слышите в СМИ, что все эти страны выступают на вашей стороне... Вы таким образом создаете поощрение», - добавил он.

По словам госсекретаря, угрозы Британии признать Палестину в случае, если Израиль до конца сентября не согласится на перемирие, вредят мирным переговорам.

«Если ХАМАС отказывается от перемирия, то это гарантирует признание Палестины всеми этими странами в сентябре. Значит, они не согласятся. Это настолько неуклюже», - объяснил он.

Рубио считает, что в трех странах есть огромные электоральные группы, которые давят на власти, чтобы они поддержали признание Палестины, независимо от геополитических последствий.

«Я бы хотел, чтобы все эти страны собрались хоть раз и четко заявили: вы должны освободить этих 20 живых заложников - потому что это именно заложники - вы должны освободить их немедленно. Хотелось бы, чтобы этому уделялось столько же внимания, как и остальным аспектам ситуации», - отметил глава Госдепа.

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