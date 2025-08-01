закрыть
1 августа 2025, пятница, 0:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус почистил отбеливателем доллары с плесенью и отнес в банк

  • 1.08.2025, 4:59
Белорус почистил отбеливателем доллары с плесенью и отнес в банк

Что было дальше.

Брестский блогер Василий Пошелюк (Васька Пилот) помыл отбеливателем доллары, которые у него не принимали в банке из-за плесени, и снова попытался отдать банкноты на обмен. Он рассказал в TikTok, чем закончился эксперимент, передает «Зеркало».

@vaska_pilot отмываем долары, видео не призыв к действию, можете безвозвратно потерять сбережения #Васькапилот ♬ оригинальный звук - #ВАСЬКАПИЛОТ

У брестчанина имелись шесть стодолларовых купюр, которые у него отказались принимать из-за плесени — ее обнаружили под ультрафиолетом. Тогда мужчина решил отмыть деньги отбеливателем «Белизна». Сначала замочил их в химсредстве, потом прополоскал в чистой теплой воде.

— Главное — аккуратненько, потому что они размокшие и можно очень легко порвать, — подчеркнул Василий.

После этой процедуры купюры перестали «светиться» в ультрафиолете из-за плесени — все, кроме одной, которую блогер мыть не стал.

— Запах у них — как будто из бассейна, хлорочкой пахнет, — прокомментировал он.

Просушив купюры, брестчанин снова понес их менять.

— Зашел в один банк, и у меня все купюры не приняли. Сразу со старта говорят: о, хлоркой, наверное, мыли, — рассказал Василий.

Он предположил, что его «там узнали», поэтому и не приняли доллары, «либо они так пахли, что их слышно было». В другом банке все прошло успешнее — отмытые банкноты у мужчины приняли.

— Пошел я в другой банк — смотрели долго, каждую тщательно проверяли с двух сторон, но все приняли, кроме одной, которую я не мыл, — резюмировал брестчанин, не уточнив названия последнего банка.

Пользователей способ блогера повеселил, а некоторые рассказали собственные лайфхаки по обмену валюты:

«Маленький совет: на WB купил УФ-фонарик, при покупке в банке валюты проверяю купюры и точно так же, как и они, говорю им — они светятся, видели бы вы их лица...»

«Сейчас во всех банках будут каждую купюру нюхать».

«Ездили в этом году в Грузию — спихнули все, что не принимают в Беларуси. Пользуйтесь!»

«Выражение “отмывать деньги” заиграло новыми красками».

«Я влажной салфеткой вытираю, утюгом через бумагу утюжу — и через 20 минут уже принимают за милую душу».

«В Турции берут все — и 90-х годов, и с печатями, и с ржавыми пятнами. Слил все стремные на отдыхе».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич
Путем Милошевича
Путем Милошевича Константин Эггерт
Гордый «Кузя» на празднике флота
Гордый «Кузя» на празднике флота Владимир Халип