Белорус почистил отбеливателем доллары с плесенью и отнес в банк 1.08.2025, 4:59

Что было дальше.

Брестский блогер Василий Пошелюк (Васька Пилот) помыл отбеливателем доллары, которые у него не принимали в банке из-за плесени, и снова попытался отдать банкноты на обмен. Он рассказал в TikTok, чем закончился эксперимент, передает «Зеркало».

У брестчанина имелись шесть стодолларовых купюр, которые у него отказались принимать из-за плесени — ее обнаружили под ультрафиолетом. Тогда мужчина решил отмыть деньги отбеливателем «Белизна». Сначала замочил их в химсредстве, потом прополоскал в чистой теплой воде.

— Главное — аккуратненько, потому что они размокшие и можно очень легко порвать, — подчеркнул Василий.

После этой процедуры купюры перестали «светиться» в ультрафиолете из-за плесени — все, кроме одной, которую блогер мыть не стал.

— Запах у них — как будто из бассейна, хлорочкой пахнет, — прокомментировал он.

Просушив купюры, брестчанин снова понес их менять.

— Зашел в один банк, и у меня все купюры не приняли. Сразу со старта говорят: о, хлоркой, наверное, мыли, — рассказал Василий.

Он предположил, что его «там узнали», поэтому и не приняли доллары, «либо они так пахли, что их слышно было». В другом банке все прошло успешнее — отмытые банкноты у мужчины приняли.

— Пошел я в другой банк — смотрели долго, каждую тщательно проверяли с двух сторон, но все приняли, кроме одной, которую я не мыл, — резюмировал брестчанин, не уточнив названия последнего банка.

Пользователей способ блогера повеселил, а некоторые рассказали собственные лайфхаки по обмену валюты:

«Маленький совет: на WB купил УФ-фонарик, при покупке в банке валюты проверяю купюры и точно так же, как и они, говорю им — они светятся, видели бы вы их лица...»

«Сейчас во всех банках будут каждую купюру нюхать».

«Ездили в этом году в Грузию — спихнули все, что не принимают в Беларуси. Пользуйтесь!»

«Выражение “отмывать деньги” заиграло новыми красками».

«Я влажной салфеткой вытираю, утюгом через бумагу утюжу — и через 20 минут уже принимают за милую душу».

«В Турции берут все — и 90-х годов, и с печатями, и с ржавыми пятнами. Слил все стремные на отдыхе».

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