В российском Барнауле 8 из 10 новых белорусских трамваев сразу же встали на ремонт 1.08.2025, 6:00

Причина — проблемы при сборке транспорта.

Министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян на встрече с белорусской делегацией сообщил о серьезных проблемах с новыми белорусскими трамваями в Барнауле. По его словам, восемь из десяти трамваев, поступивших в город в 2024 году, сейчас находятся на гарантийном ремонте из-за частых поломок. Причина — проблемы при сборке транспорта, пишет местное издание «Банкфакс».

В алтайских городах Барнауле и Рубцовске сейчас работают 12 белорусских трамваев и 23 троллейбуса, произведенные холдингом «Белкоммунмаш». Но с новыми трамваями возникли технические сложности: они часто выходят из строя и простаивают в депо. Чтобы избежать подобных проблем в будущем, при следующих закупках в договоры включили новые гарантийные условия: постоянно обновляемый состав запасных частей и конкретные сроки ремонта.

Андрей Подолян отметил, что такая ситуация создает серьезные проблемы для перевозчиков и может негативно повлиять на репутацию всех участников. Тем не менее, Алтайский край готов продолжать сотрудничество — но на условиях, что белорусы обеспечат бесперебойную работу техники.

29 июля был подписан новый контракт на поставку 12 белорусских трамваев до 15 июля 2026 года на сумму 742 миллиона российских рублей (около 8 миллионов долларов). За последние пять лет у белорусских поставщиков было приобретено более 165 единиц специальной техники. В их числе — бульдозеры, экскаваторы, тракторы, машины для очистки улиц и другое оборудование.

Также упоминается, что прежние трамваи, приобретенные в 2022 году, вышли на линию только в начале 2024 года. Согласно анонимному мнению одного из сотрудников местного «Горэлектротранса», эти трамваи плохо приспособлены к особенностям барнаульской инфраструктуры — в том числе из-за низкопольности, что мешает их работе в зимний период, а также из-за несовместимости с шириной путей и большим потоком пассажиров.

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