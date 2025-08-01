Дроны мощно атаковали российский Таганрог

Дроны мощно атаковали российский Таганрог3
- 1.08.2025, 7:54
- 2,996
Раздались взрывы, над городом кружат боевые вертолеты.
В ночь на 1 августа жители российского Таганрога, что в Ростовской области, стали свидетелями масштабной атаки беспилотников. Власти города и области, а также военные страны-агрессора официально никак не прокомментировали взрывы в городе, хотя так называемые «военкоры» написали в своих каналах о «большой атаке на город украинских БПЛА», передает OBOZ.UA.
Многочисленные взрывы в небе и работа систем ПВО напугали местных жителей. По их сообщениям, в небе над городом слышались звуки работы систем противовоздушной обороны.
Как это было
После серии взрывов местные наблюдали зарево. Один из жителей заявил о пролете беспилотника непосредственно над Смирновским переулком.
По словам местных жителей, было слышно более десяти взрывов. Так называемые «военкоры» пытались успокоить людей, отмечая, что «российские вертолеты и силы противовоздушной обороны ведут борьбу с ударными беспилотниками противника в небе над городом».
Однако горожане единодушно утверждают, что да, взрывы слышно всем, да, зарево видит полгорода, и нет – ни одного вертолета или хотя бы звуки его двигателя никто не слышал и не видел.