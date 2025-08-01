Разбор завалов в Киеве: резко возросло количество погибших 1.08.2025, 7:59

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Среди них — трое детей.

Количество жертв российского удара по Киеву в ночь на 31 июля возросло до 26 человек. Среди них - трое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

«В течение ночи и утром спасатели достали из-под завалов жилого дома в Святошинском районе 10 тел погибших, среди которых ребенок 2-х лет», - сообщили в ГСЧС.

Также по состоянию на утро 1 августа известно, что в результате обстрела пострадали 159 человек, из них - 16 детей. Психологи ГСЧС оказали помощь 112 людям.

«С места проведения работ вывезено более 2000 тонн обломков. К ликвидации последствий привлечено 180 спасателей и 60 единиц техники. Работы продолжаются», - рассказали спасатели.

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