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Разбор завалов в Киеве: резко возросло количество погибших

  • 1.08.2025, 7:59
  • 1,770
Разбор завалов в Киеве: резко возросло количество погибших

Среди них — трое детей.

Количество жертв российского удара по Киеву в ночь на 31 июля возросло до 26 человек. Среди них - трое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

«В течение ночи и утром спасатели достали из-под завалов жилого дома в Святошинском районе 10 тел погибших, среди которых ребенок 2-х лет», - сообщили в ГСЧС.

Также по состоянию на утро 1 августа известно, что в результате обстрела пострадали 159 человек, из них - 16 детей. Психологи ГСЧС оказали помощь 112 людям.

«С места проведения работ вывезено более 2000 тонн обломков. К ликвидации последствий привлечено 180 спасателей и 60 единиц техники. Работы продолжаются», - рассказали спасатели.

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