Трамп нанес удар по Индии и Путину 1 Виктор Андрусив

1.08.2025, 8:13

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Россия обречена повторить судьбу СССР.

Индия - это тихий слон, который кормит Путина, но без пафоса и бравады. Если Китай публично является союзником подонка, то индусы являются тихими приспешниками. На самом деле, они потребляют около 40% российской нефти, но это только часть. Более 60% индийского вооружения шло из РФ. Поэтому Индия возможно на втором месте в мире по инвестициям в войну против Украины.

Трамп начинает то, что не хотел Байден - опускать железный занавес. Все просто «вы за или против нас». Потому что очень много стран решили подзаработать на украинском горе, и Трамп справедливо хочет это прекратить. Я думаю, что в ближайшее время покупать оружие для ВСУ будут... Орбан и Фицо. Да, Трампу будет трудно понять почему эти пацаны не вкладываются в нас на фоне всех остальных. Может быть они не со всеми?

Удар по Индии - это сигнал. Занавес будет опускаться. И я убежден, что по другую сторону не много останется желающих.

Все это приближает конец войны. Потому что Советский Союз рухнул не из-за войны, а из-за экономики. И Путин обречен это повторить.

Виктор Андрусив, «Телеграм»

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