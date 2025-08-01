ВСУ уничтожили российские танки по наводке «изнутри» 1.08.2025, 8:42

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Россияне передают украинским военным данные о технике и штабах.

Украинские военные ликвидировали российские танки на Запорожском направлении благодаря информации от оккупантов.

Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».

Агент движения «АТЕШ» из состава 57 отдельной бригады зафиксировал и оперативно передал координаты замаскированных танков Т-62, размещенных на Запорожском направлении. Это позволило Силам обороны Украины быстро отреагировать и провести соответствующие мероприятия по нейтрализации вражеской техники.

«Особое значение имеет тот факт, что все больше российских военных осознают преступный характер войны и выражают готовность сотрудничать», - пишут в «АТЕШ».

В частности, последние недели были зафиксированы случаи передачи информации о перемещении техники, местонахождении командных пунктов, а также о случаях саботажа приказов и намеренного вывода техники из строя.

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