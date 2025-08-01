ISW: ВСУ имеют значительный успех в восточной части Запорожской области

ISW: ВСУ имеют значительный успех в восточной части Запорожской области2
- 1.08.2025, 8:59
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Украинские военные восстановили контроль над Темировкой и не только.
Украинские военные имели успех в продвижении в восточной части Запорожской области.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
По данным ISW, геолокационные кадры, опубликованные 31 июля, свидетельствуют, что Силы обороны недавно также восстановили контроль над Темировкой, что к северо-востоку от Гуляйполя.
Кроме этого несколько продвижений украинской армии зафиксировано на Лиманском направлении, а именно к югу от Дибровы - восточнее Лимана.
Также ВСУ недавно продвинулись в направлении Великомихайловки. Известно, что они восстановили контроль над Малиевкой, что к юго-востоку от Великомихайловки.