ISW: ВСУ имеют значительный успех в восточной части Запорожской области 2 1.08.2025, 8:59

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Украинские военные восстановили контроль над Темировкой и не только.

Украинские военные имели успех в продвижении в восточной части Запорожской области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным ISW, геолокационные кадры, опубликованные 31 июля, свидетельствуют, что Силы обороны недавно также восстановили контроль над Темировкой, что к северо-востоку от Гуляйполя.

Кроме этого несколько продвижений украинской армии зафиксировано на Лиманском направлении, а именно к югу от Дибровы - восточнее Лимана.

Также ВСУ недавно продвинулись в направлении Великомихайловки. Известно, что они восстановили контроль над Малиевкой, что к юго-востоку от Великомихайловки.

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