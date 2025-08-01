закрыть
1 августа 2025, пятница, 10:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Назван овощ, который снизит артериальное давление всего за 30 минут

6
  • 1.08.2025, 9:08
  • 7,438
Назван овощ, который снизит артериальное давление всего за 30 минут

Это простой, доступный и естественный способ позаботиться о сердце.

Регулярное употребление нескольких глотков овощного сока в день может помочь пожилым людям снизить артериальное давление.

Такие выводы сделали исследователи из Университета Эксетера (Великобритания), изучив влияние сока свеклы на состояние здоровья.

Свекла содержит большое количество нитратов — природного соединения, участвующего в важных процессах организма. Нитраты способствуют понижению давления и улучшению работы сосудов. Кроме того, исследование показало, что свекольный сок влияет даже на микрофлору полости рта — что также может иметь положительный эффект для сердечно-сосудистой системы.

«Продукты с высоким содержанием нитратов изменяют микробиом полости рта так, что это может уменьшить воспаление и снизить артериальное давление у пожилых людей», — отметил профессор Энди Джонс.

Напомним, один человек из десяти ощущает повышенное давление в возрасте от 20 до 40 лет и пять человек из десяти — в возрасте от 50-60 лет. В мире каждый третий взрослый имеет гипертонию.

Кровяное давление следует держать под контролем, так как повышенное давление чревато инсультами, инфарктами и другими опасными заболеваниями.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич
Путем Милошевича
Путем Милошевича Константин Эггерт
Гордый «Кузя» на празднике флота
Гордый «Кузя» на празднике флота Владимир Халип