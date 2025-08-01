Назван овощ, который снизит артериальное давление всего за 30 минут 6 1.08.2025, 9:08

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Это простой, доступный и естественный способ позаботиться о сердце.

Регулярное употребление нескольких глотков овощного сока в день может помочь пожилым людям снизить артериальное давление.

Такие выводы сделали исследователи из Университета Эксетера (Великобритания), изучив влияние сока свеклы на состояние здоровья.

Свекла содержит большое количество нитратов — природного соединения, участвующего в важных процессах организма. Нитраты способствуют понижению давления и улучшению работы сосудов. Кроме того, исследование показало, что свекольный сок влияет даже на микрофлору полости рта — что также может иметь положительный эффект для сердечно-сосудистой системы.

«Продукты с высоким содержанием нитратов изменяют микробиом полости рта так, что это может уменьшить воспаление и снизить артериальное давление у пожилых людей», — отметил профессор Энди Джонс.

Напомним, один человек из десяти ощущает повышенное давление в возрасте от 20 до 40 лет и пять человек из десяти — в возрасте от 50-60 лет. В мире каждый третий взрослый имеет гипертонию.

Кровяное давление следует держать под контролем, так как повышенное давление чревато инсультами, инфарктами и другими опасными заболеваниями.

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