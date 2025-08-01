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Политзаключенную Насту Лойко перевели на полгода в ПКТ

  • 1.08.2025, 9:34
  • 1,158
Политзаключенную Насту Лойко перевели на полгода в ПКТ
Наста Лойко

Информацию подтвердили правозащитники.

Политзаключенную правозащитницу Насту Лойко на шесть месяцев перевели в помещение камерного типа (ПКТ). Об этом сообщает инициатива Dissidentby.

Насту Лойко задержали 28 октября 2022 года (перед тем она месяц отбывала административные аресты на Окрестина и на свободе успела провести лишь три недели). Ее пять раз подряд осуждали по административным статьям и продлевали арест. Лишь в конце декабря ей предъявили обвинение по уголовному делу.

В июне 2023 года Лойко осудили по двум статья — по ч. 1 ст. 342 УК (Участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и ч. 3 ст. 130 УК (Разжигании вражды) и приговорили к семи годам лишения свободы.

Как ранее рассказывал источник, знакомый с условиями в женской ИК-4 в Гомеле, камера ПКТ — это помещение размером примерно 1,6 на 2,5 метра. К стенам прикреплены две нары (для двух человек) — их опускают только на время сна с 20.30 до 5 утра.

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