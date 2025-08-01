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США ввели новые пошлины для 69 стран

  • 1.08.2025, 9:39
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США ввели новые пошлины для 69 стран

Тарифы, названные «уточненными ответными», вступят в силу через семь дней.

За несколько часов до того, как в Америке наступило 1 августа — последний назначенный Дональдом Трампом крайний срок для заключения новых договоренностей о торговле с США — американский президент подписал указ о введении импортных пошлин в размере от 10% до 41% в отношении 69 стран и территорий и Евросоюза, пишет Би-би-си.

Пошлины, которые названы в указе «уточненными ответными», вступят в силу через семь дней, и только в отношении Канады они вступают в силу сразу.

При этом в отношении Канады Трамп повысил пошлины с 25% до 35%. Правда, эти пошлины не распространяются на товары, которые покрывает торговое соглашение США, Мексики и Канады USMCA — это прежде всего продукция, полностью сделанная из североамериканского сырья либо продукция глубокой переработки из импортного сырья.

Самые высокие пошлины получила Сирия — 41%, а также Лаос и Бирма — по 40%. Самые низкие — 10% — дарованы Британии и отдельно ее Фолклендским островам.

В графе «Бразилия» в опубликованном Белым домом списке тоже фигурируют 10%, хотя днем ранее Трамп подписал указ о 50-процентной пошлине на импорт из этой страны.

Импорт же из большинства стран в списке, как и из Евросоюза, будет облагаться — если Трамп снова не передумает — пошлинами в размере 15%.

Индия, как Трамп и обещал накануне, получила 25-процентные пошлины.

В Европе самые высокие пошлины получили Швейцария — 39% и Сербия — 35%.

Из всех стран, чей импорт Трамп решил обложить наиболее высокими тарифами, только Швейцария является заметным для США торговым партнером: в прошлом году она экспортировала в Соединенные Штаты товаров на 63,4 млрд долларов.

Китая в списке нет: с ним, своим главным торговым партнером, США ведут отдельные переговоры.

Отдельный пункт в указе Трампа посвящен попыткам избежать высоких пошлин, экспортируя товар в США через третьи страны. Такой товар, если его настоящее происхождение обнаружит американская таможня, будет обложен 40-процентной пошлиной.

Служба таможни и погранохраны США уже наказывала за такую практику компании, импортирующие товары из Китая.

Отсрочки и договоренности

Дональд Трамп объявил о новых больших пошлинах на импорт из большинства стран — торговых партнеров США в начале апреля, но затем откладывал введение этих высоких ставок, в последний раз — до 1 августа.

За эти месяцы о снижении ставок на импорт большинства своих товаров с Трампом и его администрацией договорились несколько стран и Евросоюз:

Великобритания — с 25% до 10%

Япония — с 25% до 15%

Филиппины — с 20% до 19%

Вьетнам — с 46% до 20%

Индонезия — с 32% до 19%

Евросоюз в лице главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен только на днях договорился с Трампом о 15-процентной пошлине (вместо заявленной Трампом 30-процентной) в ответ на нулевые пошлины в отношении американских товаров в Европе.

Правда, это все — рамочные договоренности, полноценных торговых договоров еще нет.

Главный торговый партнер США, Китай, выдержал «аукцион тарифов» в первые недели, когда Трамп взвинтил пошлины на китайский импорт до запретительных 145%, и дождался, что американский президент сам в мае снизил их до 30%.

Сейчас идут переговоры Вашингтона и Пекина о том, что будет дальше: на этой неделе в Стокгольме без видимых публике результатов прошел третий раунд.

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