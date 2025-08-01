ВСУ молниеносно освободили важные пункты сразу на двух направлениях 1.08.2025, 9:50

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Продвижение украинских сил показали на картах.

Украинские военные продолжают демонстрировать прогресс на фронте, в частности в восточных районах Запорожской области. Об этом говорится в новом аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Согласно информации ISW, анализ видео с геолокацией, обнародованного 31 июля, подтверждает, что Силы обороны Украины недавно вернули под свой контроль населенный пункт Темировка, расположенный к северо-востоку от города Гуляйполе.

«Российские войска 31 июля продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, однако не достигли никакого продвижения. 30 и 31 июля российские силы атаковали к западу от Орехова, вблизи Малых Щербаков, Плавней и Степногорска. Силы обороны юга Украины опровергли информацию о захвате Каменского (к западу от Орехова), но отметили, что бои в населенном пункте продолжаются», - отмечают аналитики.

Кроме этого, украинское командование добилось успехов и на Лиманском направлении. В частности, в районе южнее Дибровы, что лежит к востоку от Лимана.

Кроме того, украинские подразделения продвинулись в направлении Великомихайловки, где им удалось освободить Малиевку, населенный пункт к юго-востоку от указанного села.

В свою очередь Генштаб ВСУ также сообщает, что на Новопавловском направлении армия России за последние сутки осуществила двадцать три атаки в районах населенных пунктов:

Запорожье;

Ялта;

Звезда;

Поддубное;

Толстой;

Мирное;

Шевченко;

Вольное Поле;

Новоселка;

Новополье;

Темировка.

«За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 940 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, две боевые бронированные машины, 33 артиллерийские системы, 163 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, три крылатые ракеты и 72 единицы автомобильной техники оккупантов», - говорится в сообщении Генштаба.

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